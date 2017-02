Cai liminar que impedia abertura da Caixa aos sábados

A liminar que proibia as agências da Caixa Econômica de abrirem neste sábado, 19, no estado de São Paulo foi derrubada. Segundo a assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal, a proibição havia sido expedida pela juíza Ana Carolina Nogueira da Silva, da 52ª Vara do Trabalho de São Paulo.

O banco anunciou esta semana que as agências ficarão abertas nestes dias para atender trabalhadores com direito ao saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).