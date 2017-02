Programa oferece treinamento para profissionalizar criadores de conteúdo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começar um canal de vídeos, um blog e uma página em redes sociais pode ser uma distração para muitos, mas para toda uma geração tem significado uma carreira e uma fonte de renda. Mas o sucesso de uma empreitada digital não depende apenas de conteúdo e visualizações, e sim de estratégia e plano de negócios, conceitos que não fazem parte do léxico da maioria dos nativos digitais. De olho na profissionalização de quem quer fazer sucesso na rede, o grupo youPIX anunciou neste mês o Creators Boost, um programa de aceleração e desenvolvimento de novos talentos do conteúdo digital e influenciadores de opinião. As inscrições para o youPIX Creators Boost vão até o dia 19 de fevereiro, pelo site da agência. Os selecionados serão divulgados no dia 24 de fevereiro. Após o processo de seleção, dois criadores de conteúdo passarão por workshops e encontros para aprimorar sua marca e criar uma estratégia que seja ao mesmo tempo inovadora e sustentável. Serão quatro meses de treinamento com especialistas. Ao final do programa, cada criador passa por um pitch com possíveis investidores, parceiros e anunciantes. Segundo Bia Granja, uma das fundadoras da youPIX, a profissionalização da criação de conteúdo digital é algo novo e até então relegado. ‘A essência da coisa era apenas o produto em si, não existia um desenvolvimento de um negócio em torno dele, com publicidade, publieditorial e parcerias. Queremos justamente criar essa visão em quem está começando‘.