Filme brasileiro 'Pendular' leva prêmio dos críticos

(foto: Reprodução)

GUILHERME GENESTRETI, ENVIADO ESPECIAL BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - O filme brasileiro "Pendular", da carioca Julia Murat, levou o prêmio da crítica nesta edição do Festival de Berlim. O prêmio, dado na manhã deste sábado (18), é conferido pela Fipresci, federação que reúne críticos de cinema do mundo todo. "Pendular" é uma das 12 obras brasileiras selecionadas para participar da mostra alemã. E foi exibido na seção Panorama, paralela à competição principal do festival. O júri da Fipresci elogiou a "moderna e ousada coreografia", que se conecta à "originalidade" do filme de Murat. O longa aborda a relação de um casal que divide o mesmo espaço: ele, um escultor; ela, uma dançarina. Uma linha traçada no chão é o que demarca a área ocupada por cada um deles no mesmo galpão. "Falei muito de política nesses últimos dias, mas hoje vou falar de afeto", disse a diretora, ao receber o prêmio. Ela foi uma das realizadoras brasileiras que puxaram o coro de "fora, Temer" ao exibir seu longa. Murat dedicou o troféu ao crítico José Carlos Avellar, morto no ano passado. Na noite deste sábado (18) serão também anunciados os prêmios do júri oficial do Festival, entre eles o Urso de Ouro, voltado ao melhor longa da competição. "Joaquim", de Marcelo Gomes, está no páreo.