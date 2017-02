A Federação Paranaense de Futebol alterou, na última sexta-feira (17), o horário da partida diante do Toledo, válida pela segunda rodada do Campeonato Estadual.



O duelo, que havia sido remarcado para às 16h30 do dia 25 de fevereiro [sábado], foi modificado para às 20h30 do mesmo dia. A mudança foi realizada para “atender questões de segurança pública”.