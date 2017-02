Gabriel Jesus receberá alta no domingo e fará recuperação em Manchester

ADRIANO WILKSON E JOÃO HENRIQUE MARQUES SÃO PAULO, SP, E BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Gabriel Jesus se recupera bem da cirurgia pela qual passou no pé direito e receberá alta do hospital em Barcelona no domingo (19). Na mesma manhã, o brasileiro voará de volta a Manchester onde pretende completar sua recuperação. A previsão de retorno aos campos é de dois a três meses. Em casos desse tipo, tem sido comum que um jogador sul-americano prefira voltar para casa para se recuperar, mas o Manchester City e Gabriel decidiram que fariam todo o processo na Inglaterra, com o atacante supervisionado de perto pelos profissionais do clube. Gabriel só foi em operado em Barcelona por causa da confiança que o técnico Pep Guardiola deposita no cirurgião Ramón Cugat, mundialmente conhecido por já ter operado outros grandes jogadores de futebol. O City enviou dois representantes para acompanhar Gabriel no período na Catalunha. Em contato com a reportagem, o empresário do atacante disse que sua condição é boa e sua recuperação tem sido tranquila. Gabriel fraturou um osso chamado quinto metatarso ao pisar errado durante uma partida contra o Bournemouth, pelo Inglês. Operado na quinta, ele recebeu a visita do amigo Neymar, que vive em Barcelona. Em alta desde sua chegada a Inglaterra, Gabriel vai perder os próximos compromissos do City, assim como também desfalcará a seleção brasileira nas eliminatórias contra o Uruguai, em Montevidéu, em 23 de março e contra o Paraguai, no dia 28, no estádio do Corinthians.