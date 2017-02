Em dia de sol e calor, carioca aproveita o pré-carnaval em blocos de rua

Em dia de sol forte e muito calor, o carioca tem a opção de curtir o pré-carnaval em centenas de blocos que ocupam as ruas da cidade.

Tendo à frente um casal de perna de pau e a mensagem “Paz, afeto e respeito”, o bloco Céu da Terra encerrou o seu desfile ainda pela manhã, nas ruas de Santa Tereza. Em sua passagem, o bloco era saudado pelos moradores do bairro. Homens vestidos de mulheres, mulheres fantasiadas de guardas de trânsito, juízes de futebol e super-heróis, além é claro de muitas plumas e paetês, deram o tom da festa.

Centenas de foliões acompanharam o bloco antecipando o carnaval que terá início no próximo sábado (25), quando o Céu da Terra volta às ruas do bairro para novo desfile.

Hoje ainda vão desfilar blocos como o Xupa Mas não Baba, que sai às 14h, em Laranjeiras, e o também tradicional Simpatia é Quase Amor, que espera reunir um público estimado em 100 mil foliões, na Praça General Osório, em Ipanema, na zona sul da cidade.

Este ano, o bloco traz como tema um samba de autoria de Diogo Nogueira homenageando o gênero musical que, juntamente com as marchinhas carnavalescas, animam a festa e fazem a alegria dos foliões.

No domingo (19), o Cordão do Boitatá abre a programação, às 9h, com seu cortejo da Avenida Henrique Valadares até a Praça Tiradentes, no Centro. Às 9h30, é a vez do Fogo e Paixão, no Largo de São Francisco e, ainda no Centro, o Bloco da Preta (capitaneado pela cantora Preta Gil) desfila a partir das 10h pela Rua Primeiro de Março. No mesmo horário, na zona sul, o Suvaco do Cristo desfila ao longo da Rua Jardim Botânico.

A Guarda Municipal vai atuar com 1.936 agentes no patrulhamento das ruas onde houver desfiles e no controle do trânsito. A Comlurb mobilizou 235 equipes para as operações de limpeza.