Avenida Marechal Deodoro começa a ser preparada para desfiles do carnaval

As dez linhas de ônibus e a Linha Turismo que trafegam pela Avenida Marechal Deodoro, no Centro, terão o trajeto desviado neste sábado (18), a partir das 20h. No local, será feita a montagem de dois pórticos de estruturas metálicas, parte da decoração para o desfile dos blocos e escolas de samba do Carnaval 2017, que ocorrerá no dia 25.

Também neste sábado (18), a partir das 18h, as vagas de estacionamento do lado esquerdo da avenida serão reservadas para a montagem das arquibancadas. O técnico de Planejamento da Secretaria de Trânsito (Setran), Rivelino Zinier de Almeida, lembra que também haverá bloqueios em cruzamentos da avenida, entre as ruas Mariano Torres e Doutor Muricy. “A Setran vai orientar o trânsito para que tudo ocorra com segurança e respeito aos motoristas e trabalhadores.”

Linhas

Trafegam pela Avenida Marechal Deodoro as linhas Jardim Social/Batel; Itupava/Hospital Militar; Alto Tarumã; Detran/Vicente Machado; Cristo Rei; Cajuru; Alcides Munhoz/Jardim Botânico; Canal da Música/Vista Alegre, Rua XV/Barigui; Tarumã; além da Linha Turismo.

No dia do desfile, marcado para o sábado seguinte, 25, novamente as linhas de ônibus serão desviadas.

Tudo foi planejado com antecedência para evitar transtornos aos passageiros, explica Adão José Lara, da coordenação de Planejamento e Operação de Transporte da Urbs. Os passageiros são informados do desvio no site www.urbs.curitiba.pr.gov.br e também nos cartazes que serão afixados nos pontos e dentro dos ônibus.

“Todo o sistema de transporte está programado desviar a Avenida Marechal Deodoro, entre as ruas Mariano Torres e Doutor Muricy”, explica Lara. “E os motoristas e pedestres devem ficar atentos nos cruzamentos da avenida com a Rua Tibagi e Travessa da Lapa, onde os ônibus circularão normalmente.”

Cada detalhe é bem pensado e cada secretaria tem um papel importante. “Toda a Prefeitura trabalha em conjunto para que a festa transcorra com segurança e as escolas possam mostrar no samba enredo e nas alegorias a cultura da nossa cidade”, diz Jaciel Teixeira, presidente da Comissão de Carnaval.

Credenciamento da imprensa

Teixeira lembra que é necessário o credenciamento da imprensa para a cobertura do desfile na Avenida Marechal Deodoro e dos Bailes Populares de segunda (27) e terça-feira (28), no Bairro Novo.

O credenciamento deve ser feito pelo e-mail imprensa@fcc.curitiba.pr.gov.br com o assunto Credenciamento Carnaval. Os jornalistas devem informar o nome, função e veículo onde trabalham.

As credenciais poderão ser retiradas na sede da Fundação Cultural de Curitiba, no Moinho Rebouças (Rua Engenheiros Rebouças, 1.732, Rebouças), na quarta (22) e quinta-feira (23), das 10h às 12h e das 14h às 17h, ou na sexta-feira (24), das 10h às 12h.