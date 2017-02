Ingressos para o Circuito Osmar, em Salvador, começam a ser vendidos neste sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem pretender acompanhar o Carnaval em um dos circuitos mais tradicionais de Salvador, o Osmar (Campo Grande), deve ficar atento: os ingressos para as arquibancadas começaram a ser vendidos neste sábado (18). Entre as principais atrações estão BaianaSystem, Alavontê, Mametto Afro Bankoma, As Ganhadeiras de Itapuã, Quabales, Commanches do Pelô e Banda Tallowah. As apresentações ocorrem sempre a partir das 15h, e os portões serão abertos às 10h, com exceção do evento no dia 4 de março, com início às 16h. Cerca de 13 mil ingressos foram disponibilizados para os seis dias de folia nos quase quatro quilômetros de extensão do Circuito Osmar, que passa pela avenida Sete, praça Castro Alves e encerra na avenida Carlos Gomes. Os preços variam de acordo com o dia: para a quinta (23) e sexta (24), o valor é de R$ 30. Para o sábado (25), o ingresso custa R$ 50. Já para os dias 26, 27 e 28, o valor cobrado será de R$ 65. As vendas são realizadas nos postos da TicketMix, Balcões de Ingressos, Pida, Baú Universitário, Partiu Balada e Leve Ingressos. Os espaços privilegiados estão localizados na lateral da praça 2 de Julho até a entrada da passarela Nelson Maleiro.