Chanceler russo anuncia nova trégua na guerra civil da Ucrânia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na próxima segunda-feira (20) passa a vigorar uma nova trégua na guerra civil travada na Ucrânia entre o Exército do país e rebeldes pró-Rússia. Um acordo costurado por Ucrânia, Rússia, Alemanha e França foi anunciado neste sábado (18) pelo chanceler russo, Serguei Lavrov. "É positivo que tenhamos chegado a um acordo", disse Lavrov, ressaltando, porém, a ausência de progressos importantes no encontro. O comentário do chanceler veio minutos depois de o chanceler ucraniano, Pavlo Klimkin, afirmar que não havia ficado feliz com o resultado da reunião. A guerra civil na Ucrânia é um dos primeiros testes para a relação entre o novo governo dos EUA, liderado por Donald Trump, e a Rússia.