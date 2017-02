Polícia Militar cumpre mandados de busca no litoral do Paraná

Cinco armas de fogo (quatro pistolas e um revólver) foram apreendidas e oito pessoas encaminhas (três mulheres e cinco homens), além de uma adolescente, em uma operação de Cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão deflagrada na manhã deste sábado pela Polícia Militar do Paraná nos municípios de Pontal do Paraná e Matinhos, no litoral do estado.

