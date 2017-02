Com 100% de aproveitamento, Oscar ajuda time vencer jogo festivo da NBA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma homenagem por toda sua carreira, Oscar Schimidt esteve em quadra no Jogo das Celebridades do All-Star Game da NBA, disputado em Nova Orleans (EUA), e não decepcionou. Com 100% de aproveitamento em seus dois arremessos (4 pontos), o Mão Santa, aos 59 anos, mostrou a precisão de sempre e ajudou o time do Leste a vencer o Oeste por 90 a 57 pontos. Festejado a cada lance por familiares e amigos à beira da quadra, Oscar, que atuou por 11 minutos, disse não ter pontuado mais porque não jogou mais tempo, em entrevista à ESPN Brasil. O MVP (prêmio dado ao melhor jogador) da partida foi Brandon Armstrong, seu companheiro de time. Ele marcou 16 pontos e pegou 15 rebotes.