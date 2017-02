Na Europa, Real vence, City fica no zero e Bayern empata por pouco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na rodada dos principais torneios europeus deste sábado (18), o Real Madrid, com vitória pelo Campeonato Espanhol, quebrou recorde, o Manchester City, pela Copa da Inglaterra, empatou por zero a zero sem contar com o atacante Gabriel Jesus e o Bayern de Munique por pouco não saiu derrotado fora de casa no Alemão.

Por dois a zero, os merengues derrotaram o Espanyol no Santiago Bernabeu, em Madrid, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato. A vitória não só marcou o retorno do atacante Gareth Bale aos gramados, depois de ficar três meses afastado por contusão, como também foi a 42º partida consecutiva em que o Real Madrid marcou pelo menos um gol. Com essa marca, o atual plantel madrilenho se tornou o elenco na história do clube que mais vezes seguidas balançou as redes.

A marca anterior pertencia às equipes de 1951, 1952 e 1953, 1987 e 1989 e 2011 e 2012, todas que marcaram no mínimo um gol em 41 jogos seguidos. Neste sábado (18), Álvaro Morata abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo e Bale fechou aos 38 do segundo. Após a vitória, o Real Madrid se mantém na liderança do Campeonato Espanhol, com 52 pontos, quatro a mais em relação ao segundo colocado, o Barcelona, que joga no domingo (19) contra o Leganés. A equipe merengue ainda tem dois jogos a menos que os catalães. O Espanyol, por sua vez, tem 32 pontos e ocupa a parte intermediária da tabela.

INGLATERRA

O Manchester City, pela Copa da Inglaterra, sentiu a ausência de Gabriel Jesus e não conseguiu sair do zero a zero contra o modesto Huddersfield Town neste sábado (18). O técnico Pepe Guardiola, sem o brasileiro que passou por uma cirurgia no pé direito nesta semana, optou por Agüero e Nolito no comando de ataque. Praticamente só com reservas e sem um jogador à frente com perfil mais finalizador, o City, entretanto, foi barrado pelo goleiro adversário, Joel Coleman, que teve grande atuação.

Com o empate, as duas equipes se enfrentam agora em nova partida, o replay, para ver qual avança às quartas de final da Copa da Inglaterra. Na outra chave do torneio, o Chelsea enfrenta, também neste sábado (18), o Wolves no Molineux Stadium. O Manchester City volta à campo na próxima terça-feira (21), na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

ALEMANHA No Campeonato Alemão, o Bayern de Munique não viu, por pouco, o fim de sua série de 14 jogos sem derrota em todas as competições da temporada. Fora de casa, a equipe empatou em 1 a 1 com o Hertha Berlin, após gol de Lewandowski nos acréscimos da partida, válida pela 21ª rodada. Com a torcida a seu favor, o time mandante travou um duelo equilibrado com o Bayern. Usou de forte marcação e pressionou até abrir o placar com o atacante bósnio Vedad Ibisevic, aos 21 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o técnico da equipe de Munique, Carlo Ancelotti, promoveu as entradas de Xavi e Lewandowski no lugar dos volantes Vidal e Kimmich, mas demorou para obter sucesso. A partida já parecia perdida, quando o atacante polonês, após confusão na grande área do Hertha, salvou a derrota no último lance de jogo. Líder do Alemão, o Bayern de Munique foi aos 50 pontos com a vitória e está isolado na posição. Já o Hertha Berlin vai a 34 pontos e fica de fora da zona de classificação à próxima Liga dos Campeões.