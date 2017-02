Gritos de 'fora, Temer' e 'fora, Doria' marcam desfile do bloco Soviético

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gritos de "fora, Temer" e "fora, Doria" marcaram o desfile do Bloco Soviético, que deu início a sua concentração às 14h na rua Haddock Lobo, na região oeste de São Paulo. Em sua 5ª edição, o bloco, que segue para a rua Augusta, relembra os cem anos da Revolução Russa. Além dos gritos, foliões do cortejo erguiam cartazes bem-humorados com frases como "Fora, Temer, mas obrigada pelo FGTS". A assessora de marketing Atalija Lima segurava o cartaz. "Sou contra? Sou contra. Foi golpe? Foi golpe. Mas obrigada. Vou receber uma bolada", diz ela, que afirma que receberá cerca de R$ 15 mil, dinheiro que pretende gastar no Carnaval. Vestido de cinza, um folião levava uma tiara com uma placa escrita "Muro de Doria", fazendo referência a polêmica entre o prefeito João Doria (PSDB) e os pichadores. Além camisetas vermelhas, figurino característico dos foliões do bloco, havia pessoas com camisetas com dizeres como "Dimal guerreira". CARNAVAL EM SP A cidade terá um final de semana agitado, com 170 desfiles espalhados por diversas regiões neste sábado (18) e domingo (19). A programação inclui blocos de manhã até a noite e será um teste para a infraestrutura montada pela gestão João Doria (PSDB) para 2017, incluindo restrições em áreas como miolo da Vila Madalena (zona oeste), Minhocão e praça Roosevelt (centro). A prefeitura também decidiu montar palcos para shows no Anhangabaú e no largo da Batata, que funcionarão até as 23h para atrair os foliões dispersos dos blocos. SÁBADO (18) 1. Bloco Infantil Filhos da Foto, 10h, al. Barão de Limeira; 2.Bicho Maluco Beleza, 10h, Monumento às Bandeiras; 3. Casa Comigo, 11h, av. Brig. Faria Lima, 432; 4. Avisa Lá, 12h, r. dos Pinheiros; 5. Toca um Samba Aí, 13h, av. Brigadeiro Faria Lima; 6. Manga Rosa, 13h, r. Serranos; 7. Bloco Beleza Rara, 13h, r. Fiandeiras, 970; 8. Pimentas do Reino, 14h, r. Fidalga; 9. Ritaleena, 14h, r. dos Pinheiros; 10. Amigos Atoa na Freire, 15h, r. Oscar Freire; 11. Bloco ¡Venga-Venga!, 16h, viaduto Santa Ifigênia; 12. Bloco Soviético, 17h, r. Fernando de Abuquerque; 13. Banda Redonda, 19h às 23h, vale do Anhangabaú; DOMINGO (19) 1. Monobloco, 10h, av. Pedro Álvares Cabral; 2. Bloco Lua Vai, 12h, av. São Luís; 3. Bloco do Fico, 13h, r. dos Patriotas; 4. Pilantragi, 13h, av. Professor Alfonso Bovero; 5. C.C. Confraria do Pasmado, 14h, r. dos Pinheiros; 6. Gambiarra e Tiago Abravanel, 14h, av. Faria Lima (Bar Pirajá); 7. Acadêmicos do Baixo Augusta, 16h, r. da Consolação; 8. Bloco Salete Campari, 16h, largo do Arouche; 9. Baile do Bixiga 70 com Liniker, 19h às 23h, largo da Batata.