Em Salvador, desfile do Fuzuê tem blocos acústicos antigos e bandas de percussão

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O dia sem trios elétricos do pré-Carnaval de Salvador começou na tarde deste sábado (18) com o desfile do Fuzuê. Com fanfarras e bandas de percussão, os foliões desfilam no chão da avenida entre Ondina e Barra. Durante o desfile, crianças se pintaram e se fantasiaram ao participar do grupo folclóricos no Fuzuê. O casal Daniel e Fernanda Torres trouxe a filha Mariana para o primeiro dia do pré-Carnaval: "É o dia mais tranquilo para curtir com a família", diz Daniel. O grupo Samba Chula de São Brás trouxe o samba-de-roda do Recôncavo para a avenida em Salvador.