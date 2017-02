Especialistas debatem o rock underground em Curitiba

“A cena rock underground deu para a música brasileira das últimas três décadas sua melhor produção, mas o que será do futuro da cena independente?”. Partindo dessa afirmação provocativa, experientes agitadores culturais realizam neste domingo (19) um bate-papo em que analisam o que ocorreu na cena underground nacional desde os anos 90, com ênfase na manutenção de acervos, que dão origem a livros, pesquisas e documentários que têm surgido ultimamente sobre o assunto.

Pedro de Luna (niteroiense radicado em São Paulo, SP), Marcio Tadeu Araújo Gouvea (maringaense radicado em Curitiba, PR), Digão Duarte e Manoel Neto (paulistas radicados em Curitiba, PR) falarão sobre suas vivências, experiências, pontos de vistas e outras tantas questões, focando na importância dos acervos e pesquisas no rock underground nacional. O debate terá como mediador o jornalista Abonico Smith (carioca radicado em Curitiba, PR).



O encontro será realizado no Musin – Museu do Som Independente (Edifício Tijucas, 16o andar) neste domingo (19) a partir das 17h30, com entrada franca. Livros dos autores estarão à venda no local, com preços variando de R$ 20 a R$ 50.



Sobre os debatedores

Pedro de Luna é jornalista, quadrinhista e produtor cultural. Editou fanzines, esteve à frente do movimento Arariboia Rock, que realizou dezenas de shows de festivais que agitaram a cena musical de Niteroi (RJ) e publicou quatro livros, sendo dois relacionados a artistas musicais de sua cidade.



Marcio Tadeu Araújo Gouvea fez parte de algumas das primeiras bandas do gênero psychobilly em Curitiba, tais como Os Cervejas e Os Escroques. No ano passado lançou seus relatos sobre esta cena musical no livro “Terapia Com Sequela – Rock Maldito: O Psychobilly Visto Por Dentro”.



Digão Duarte editou fanzines a partir de 1995, e presenciou a migração deste tipo de publicação para a internet anos depois. É jornalista e fotografo, com passagens e colaborações em diversos veículos de mídia locais e nacionais.



Manoel Neto promoveu diversos shows, festivais, publicações e gravações de CDs entre o final dos anos 90 e início do século XXI. Pesquisador, escritor e agitador cultural, é editor do Observatório da Cultura e diretor do Musin - Museu do Som Independente. Organizou o livro “A [Des]Construção da Música na Cultura “Paranaense, publicado em 2004, com 80 artigos de 39 autores sobre os mais diversos aspectos da música no estado do Paraná.



Abonico Smith é jornalista que atua no cenário de Curitiba desde o início dos anos 90. Entre seus trabalhos daquela época, fundou e editou o Caderno Fun, com amplo espaço para divulgação da cena local. Há mais de 10 anos edita o site Mondo Bacana, sobre cultura pop, em especial música e cinema.





Serviço:

bate-papo "Cena Rock Underground Nacional - Memórias, pesquisas e acervos"

Com Pedro de Luna (RJ), Marcio Araújo Gouvea Tadeu, Digão Duarte e Manoel Neto (PR). Mediação de Abonico Smith.

Local: Musin - Museu do Som Independente

Endereço: Rua Luiz Xavier, 68, Centro - Edifício Tijucas, conj. 1618 (Curitiba – PR)

Data: 19 de fevereiro (domingo)

Horário: 17h30

Entrada franca