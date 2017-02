Novorizontino vence em casa e acaba com invencibilidade do Ituano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em casa, o Novorizontino venceu o Ituano neste sábado (18) e acabou com a invencibilidade do visitante. O único gol da partida foi anotado por Fernando Gabriel. Aos 48 min do primeiro tempo, ele recebeu de Alexandro e chutou na saída do goleiro para marcar. Com o resultado, o time de Novo Horizonte chega a seis pontos, ocupando a segunda colocação do grupo C. Já o Ituano permanece na vice-liderança do grupo A, com sete pontos -dois a menos que o líder Corinthians, que bateu o Audax neste sábado. São Bento conquista primeiro ponto no Paulista SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Bento conquistou seu primeiro ponto no Paulista neste sábado (18), ao empatar sem gols com o Botafogo no estádio Walter Ribeiro. O time de Sorocaba, no entanto, continua na última colocação do grupo C. Já o clube de Ribeirão Preto ocupa a terceira posição do grupo A, com quatro pontos -três a menos que o vice-líder Ituano, que perdeu fora de casa para o Novorizontino neste sábado. Ponte empata em casa e chega à segunda colocação do grupo D SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta ficou apenas num empate sem gols neste sábado (18) diante do Red Bull Brasil, no Moisés Lucarelli. O resultado coloca o alvinegro na zona de classificação para a próxima fase. Isto porque, com a derrota do Santos para a Ferroviária, também neste sábado, a Ponte chegou à segunda colocação do grupo D, com sete pontos -um a mais do que o Santos. Já o Red Bull conquistou seu segundo ponto na competição, mas está na lanterna do grupo B. A Ponte entra em campo de novo na próxima quarta-feira, às 19h30, quando encara o Linense, fora de casa, no Gilberto Siqueira Lopes. O Red Bull busca a primeira vitória no Estadual no mesmo dia, às 17h, contra o Novorizontino, no Moisés Lucarelli.