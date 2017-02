Lucas Pratto marca na estreia, mas São Paulo cede empate

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de Lucas Pratto carimbar sua estreia com um gol, o São Paulo apenas empatou com o Mirassol por 2 a 2, neste sábado (18), no estádio do Morumbi. A equipe da capital, que apostou no atacante argentino como a sua principal estrela para esta temporada, porém, não brilhou em campo, mesmo mantendo características de suas últimas três partidas no ano -vitórias contra Santos, Ponte Preta e Moto Club (do Maranhão).

Obsessivo em manter a posse de bola, trocou passes sem objetividade no meio de campo, ora ou outra tentando jogadas de profundidade, mas sem conseguir finalizar. Na marcação, pressionou o adversário no ataque e tentou contra-golpes, entretanto sem concluir ao gol.

O Mirassol, por sua vez, mostrou que as três vitórias em quatro jogos até aqui no Paulista podem não ser mera surpresa. O time, que segue invicto na competição, buscou a vitória desde os primeiros minutos de jogo. Contados apenas 20 segundos do duelo, o time do interior chegou com perigo na área são-paulina.

Além disso, deu o primeiro chute ao gol logo aos cinco minutos de jogo. Mas Lucas Pratto abriu o placar, com um lance, e nada mais, de cabeça após cruzamento de Bruno pela direita ser desviado. O argentino, depois disso, não teve outras chances de gol.

O Mirassol insistia contra um anfitrião acomodado com a vitória magra. Assustou com um gol anulado no início da segunda etapa. E não desistiu, após Rodrigo Caio marcar, também de cabeça, aos oito minutos da etapa complementar. Depois de falha de Maicon na defesa são-paulina, o atacante Raphael Lucas aproveitou e descontou aos 30 minutos de jogo e deu fôlego ao Mirassol. Já nos acréscimos, Xuxa, artilheiro da equipe do interior no Paulista, fez justiça em campo e selou o empate.

SÃO PAULO Sidão; Bruno, Rodrigo Caio, Maicon e Júnior Tavares; Thiago Mendes, João Schmidt, Cícero (Buffarini) e Cueva (Lucas Fernandes); Luiz Araújo (Neilton) e Lucas Pratto T.: Rogério Ceni

MIRASSOL Vagner; Tony, Wallace, Edson Silva e Raul; Willian, Paulinho (Ricardinho), Xuxa e Rodolfo; Wellington Junior (Bruno Sávio) e Zé Roberto (Rafhael Lucas) T.: Moisés Egert Estádio: Morumbi, em São Paulo

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho

Público e renda: 43.961 pessoas; R$ 839.869,86

Cartões amarelos: Luiz Araújo, Rodrigo Caio, Junior Tavares (S); Zé Roberto (M)

Gols: Lucas Pratto (S), aos 8 min do 1º tempo; Rodrigo Caio (S), aos 8 min do 2º tempo; Rafhael Lucas (M), aos 30 min do 2º tempo; e Xuxa (M), aos 46 min do 2º tempo