SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem morreu baleado por policiais militares à paisana no início da madrugada deste domingo (19) na rua General Jardim, na Vila Buarque, região central de São Paulo. Segundo informações da PMr, os policiais sofreram uma tentativa de assalto, reagiram e mataram o homem que estava no local. A identidade da vítima não foi divulgada.

O fato ocorreu em frente à sede do IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil). Uma das vidraças do instituto ficou com marcas dos tiros. Um trecho da rua foi interditado e uma viatura policial permaneceu no local mesmo após a retirada do corpo. Logo após os disparos e a morte da vítima, outro homem passou pelo local e pediu ajuda porque havia levado duas facadas. Ele caiu na calçada, foi socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa.

Apesar das cenas de violência, as calçadas próximas continuaram cheias de frequentadores de boates da região. Muitos vestiam fantasias por causa dos blocos que circularam pelo Centro no sábado (18) e atraíram foliões. Alguns moradores de rua que costumam dormir no entorno da sede da IAB também continuaram por ali. Apenas o trecho interditado pela polícia ficou vazio, com colchões e cobertas largados na calçada.

Em outro caso de violência, na sexta-feira à noite um policial militar e um jovem de 26 anos foram feridos após o cliente de um restaurante em que estavam disparar três tiros. A tentativa de homicídio aconteceu no Alto da Lapa, zona oeste, após discussão entre o cliente e o jovem. O policial foi baleado ao intervir e dar voz de prisão ao acusado pelos disparos.