SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu no final desta madrugada de domingo (19) uma indústria localizada na rodovia Presidente Dutra, na Vila Maria, zona norte de São Paulo. Vinte viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local. Segundo a corporação, a nuvem de fumaça é vista a quilômetros de distância. Ainda não há informações sobre os estragos e possíveis vítimas.

No meio da madrugada, outro incêndio destruiu 20 barracos na favela localizada na rua Bandeira de Aracambi, no bairro São Rafael, sudeste de SP. O fogo começou por volta das 2h e foi controlado às 4h. Ninguém ficou ferido. Doze equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local.