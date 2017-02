Redação Bem Paraná, com site oficial do Coritiba

19/02/17 às 09:19 - Atualizado às 09:21 Redação Bem Paraná, com site oficial do Coritiba

(foto: Divulgação/Coritiba)

A transmissão pioneira do clássico Atletiba despertou interesse do país. Com a confirmação de que o maior clássico do estado será transmitido apenas de maneira online, por meio dos canais oficiais dos dois clubes no Youtube e nas páginas do Facebook, diversos portais do país deram destaque à iniciativa. A dupla Atletiba aproveitou também a inovação para angariar parceiros comerciais que se interessaram pelo novo modelo.

Para que a transmissão fosse viabilizada e os torcedores de Coritiba e Atlético-PR tivessem a oportunidade de acompanhar o maior clássico do estado, os clubes decidiram dividir as propriedades comerciais que envolvem a partida.

A partir daí os clubes buscaram seus parceiros para que viabilizassem os custos que envolvem uma transmissão profissional de uma partida de grande porte, ou até mesmo buscando gerar um lucro para as instituições.

“É uma ação ousada, que certamente vai mostrar que as novas mídias têm que ser melhor exploradas, seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista de relacionamento com nossos consumidores”, destacou o presidente do Coritiba, Rogério Portugal Bacellar.

O patrocinador do Coxa no clássico Atletiba no Youtube será a Copel Telecom, que acreditou no novo modelo de transmissão.

Além da companhia paranaense de energia elétrica, o grupo Baggio Pizzaria também será apoiador do clube, juntamente da Artestil Eventos e Rockfeller Language Center.