Coxa não tem 7 jogadores para o clássico, mas pode estrear Jonas

Jonas (à esquerda): volante pode estrear pelo Coritiba neste domingo (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba não contará com sete jogadores para o clássico Atletiba deste domingo (dia 19) às 17 horas, na Arena da Baixada. Cinco estão em recuperação no departamento médico: os volantes João Paulo e Alan Santos, o meia Yan, o lateral-esquerdo William Matheus e o atacante Rildo. O lateral-direito Dodô recebeu uma semana de folga após disputar o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. O sétimo da lista é o meia Daniel, contratado na última semana.

Daniel veio do São Paulo, por empréstimo. Ele faz trabalhos físicos, mas ainda não possui condições de jogo.

A novidade na lista de convocados para o clássico é o volante Jonas, ex-Flamengo e Dinamo Zagreb-CRO. O jogador passou boa parte da pré-temporada se recuperando de uma entorse no joelho. Com isso, dificilmente terá condições para 90 minutos de jogo. É provável que comece no banco e entre no segundo tempo, se necessário.

O técnico Carpegiani vem utilizando o esquema tático 4-3-3 desde o início do ano, com apenas um volante centralizado e dois meias ofensivos. Galdezani foi anunciado como volante quando foi contratado, mas atuou como meia em quase todos os jogos.

No ataque, Carpegini vem escalando Henrique Almeida na ponta-direita e Neto Berola na ponta-esquerda.

OS CONVOCADOS

Pelo Coritiba para o clássico

Goleiros: William Menezes e Wilson

Laterais: Carlinhos e Henrique

Zagueiros: Geovane, Juninho, Márcio, Walisson Maia e Werley

Volantes: Edinho, Fabrício e Jonas

Meias: Kady, Matheus Galdezani, Ruy, Thiago Lopes e Tiago Real

Atacantes: Filigrana, Henrique Almeida, Iago, Kleber, Léo Santos e Neto Berola

ATLÉTICO-PR x CORITIBA

Atlético: Santos; Léo, Marcão (Thiago Heleno), Wanderson e Nicolas; Luiz Otávio, Rossetto, Luiz Henrique, João Pedro e Crysan; Douglas Coutinho. Técnico: Autuori

Coritiba: Wilson; Werley, Walisson Maia, Juninho e Carlinhos; Edinho, Galdezani e Ruy (Kady); Henrique Almeida, Neto Berola e Kleber. Técnico: Carpegiani

Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr

Local: Arena da Baixada, domingo às 17 horas