Pedro Rocha vira exemplo e explica proposta do Grêmio a Luan

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio abriu negociações para renovar o contrato de Luan, 23 anos, na última semana e o movimento não foi feito ao acaso. A ação tem influência de outro caso recente no clube -as idas e vindas na prorrogação de vínculo de Pedro Rocha, 22 anos. Herói na final da Copa do Brasil, Pedro Rocha ainda não assinou novo contrato mesmo após encaminhar por duas vezes acordo. Luan tem contrato até setembro de 2018 e está longe dos maiores salários do Grêmio. A ideia da diretoria é esticar o vínculo até o final de 2019 e majorar os vencimentos do meia-atacante. Na primeira reunião, as partes divergiram sobre termos do acordo e ficaram de conversar novamente nas próximas semanas. O plano do Grêmio é evitar com Luan um cenário que se encaixa com Pedro Rocha e esteve perto de acontecer com Walace, vendido ao Hamburgo-ALE -proximidade do fim do contrato e saída sem gerar receitas aos cofres do clube. Pedro Rocha, aliás, tem sido vetado das últimas partidas por conta de uma tendinite. Entre o final de 2016 e o problema no tornozelo, o atacante recebeu sondagens do Olympique de Marseille, da França, e Hoffenheim, da Alemanha. Campeão com a seleção olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro, Luan é titular absoluto do Grêmio desde 2015. O último reajuste salarial dele foi registrado em dezembro daquele ano. De lá para cá, o camisa 7 se tornou ainda mais vital para o time. Foi especulado como alvo do Barcelona, andou na mira de analistas do Leicester City. O Grêmio ainda confirmou ter recusado proposta de um clube chinês, no início do ano passado, pelo jogador.