Douglas Coutinho: prata-da-casa (foto: Divulgação/Atlético-PR)

O Atlético Paranaense vai poupar os titulares no clássico deste domingo (dia 19) às 17 horas, na Arena da Baixada. A prioridade é o jogo de quarta-feira, pela Copa Libertadores, contra o Deportivo Capiatá, no Paraguai. O técnico Paulo Autuori afirmou que vai manter a equipe que vem disputando o Campeonato Paranaense desde o início, formada por reservas.

Autuori, porém, não confirmou a escalação para domingo. Ainda há dúvidas na zaga. Uma formação provável pode ter nove pratas-da-casa entre os 11 titulares: Santos, Marcão, Jacy, Nicolas, Luiz Otávio, Rossetto, João Pedro, Crysan e Douglas Coutinho. Outro jogador revelado nas categorias de base que pode entrar nessa equipe é o zagueiro José Ivaldo.

O volante Luiz Otávio pertence ao Paraná Clube, mas não se profissionalizou lá. Já está nas categorias de base do Atlético desde o ano passado, o que garante o carimbo de “prata-da-casa”.

Sobre a escalação, Autuori afirmou que pode escalar o zagueiro Thiago Heleno, para que ele ganhe ritmo de jogo. O defensor só atuou em uma partida em 2017, devido a problemas com seu registro. “Eu ainda penso nisso. Mas não conversei com ele. Vamos ver como é a reação física dele pós-jogo, porque foi o primeiro jogo valendo oficialmente. Só vou poder definir isso depois que tiver um papo com ele. É importante ver a reação dele e conversar com os demais membros da comissão técnica para ver o estado físico e fisiológico para definir”, disse o treinador.

ATLÉTICO-PR x CORITIBA

Atlético: Santos; Léo, Marcão (Thiago Heleno ou José Ivaldo), Wanderson (Jacy) e Nicolas; Luiz Otávio, Rossetto, Luiz Henrique, João Pedro e Crysan; Douglas Coutinho. Técnico: Autuori

Coritiba: Wilson; Werley, Walisson Maia, Juninho e Carlinhos; Edinho, Galdezani e Ruy (Kady); Henrique Almeida, Neto Berola e Kleber. Técnico: Carpegiani

Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr

Local: Arena da Baixada, domingo às 17 horas