Thiago Neves deve ser titular do Cruzeiro na Copa do Brasil

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Thiago Neves está muito próximo de estrear pelo Cruzeiro. Com a documentação liberada pela Fifa, o meia-atacante deve ser regularizado junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até segunda-feira (20) e tem a estreia marcada para o jogo diante do São Francisco-PA, pela segunda fase da Copa do Brasil, no Mineirão. Questionado sobre a possibilidade de contar com o camisa 96 no duelo desta quarta-feira (22), o técnico Mano Menezes foi direto. "Se ele [Thiago Neves] tiver condições legais, ele vai iniciar o jogo".

Quem deixará a equipe para a entrada do jogador que chegou como presente de aniversário de 96 anos do clube ainda é uma incógnita. "Fico pensando em como utilizá-lo ao ver aquilo que a equipe está se tornando. Quando chegar a hora, na prática, vamos ver como acontecerá. Vocês [imprensa] verão isso também", afirmou.

O mais provável é que Thiago Neves substitua Arrascaeta, lesionado, na escalação do jogo de quarta-feira. Como o Cruzeiro não contará com Robinho e Arrascaeta para o duelo, o mais provável é que o meia-atacante de 31 anos atue centralizado, enquanto Rafinha e Alisson jogam pelos lados do gramado.