Uma das opções para montar o Atlético Paranaense no Fifa Ultimate Team (foto: Reprodução/Futhead)

O Fifa 17 não possui os jogadores dos clubes brasileiros no modo Fifa Ultimate Team - FUT. Nos modos Temporadas e Carreira, as equipes da primeira divisão nacional estão presentes, mas com atletas com nomes fictícios, com nomes como Barnierie, Couteira e Cabrais. Apenas a camisa e o escudo do Atlético-PR e dos demais times da Série A Brasil estão presentes em todos os modos do Fifa.

No modo FUT, porém, é possível formar uma equipe com jogadores que já atuaram pelo Atlético-PR. Eles estão presentes em outros clubes. O FUT não tem a primeira divisão do Brasil, mas possui atletas de outras 39 ligas (entre elas, as 4 primeiras divisões da Inglaterra, as 2 primeiras da Espanha, da Alemanha, da Itália e da França). No total, são 15.215 jogadores de linha e 1.831 goleiros.

O Bem Paraná buscou nessas ligas atletas que já atuaram pelo Atlético e montou um time com os melhores por posição, sem considerar o quesito “entrosamento” (ou chemistry, para quem usa a versão em inglês). Nesse caso, a escalação do Furacão ficou a seguinte:

Neto (goleiro, nível 80) Juventus-ITA

Alex Sandro (lateral-esquerdo, 84) Juventus-ITA

Danilo (zagueiro, 79) Udinese-ITA

Rhodolfo (zagueiro, 80) Besiktas-ITA

Marcio Azevedo (lateral-esquerdo, 75) Shakhtar-UCR

Fransergio (volante, 75) Marítimo-POR

Fernandinho (meia central, 81) Man.City-ING

Evandro (meia, 76) Porto-POR ou Hull City-ING

Fran Mérida (meia, 75) Osasuna-ESP

Dayro Moreno (atacante, 77) Atlético Nacional-COL ou Tijuana-MEX

Fernandão (atacante, 76) Fenerbahce-TUR

Clique aqui para ver essa equipe, no site Futhead.

Na base de dados do Fifa, o Bem Paraná não encontrou nenhum lateral-direito que tenha atuado pelo Atlético. Com isso, um canhoto foi improvisado nessa posição.

Considerando o quesito entrosamento, foi formada uma outra equipe, levando em conta também o estilo de jogo. Foi montado um time no 4-3-3, com jogadores mais velozes, sem o centroavante Fernandão. Nesse caso, o time tem essa formação:

Clique aqui para ver essa equipe.

Outras opções para reforçar o Atlético são:

Vilches (zagueiro 73) Universidad de Chile-CHI

Baloy (zagueiro 70) Águilas-COL

Chico (volante 73) Antalyaspor-TUR

Guerrón (ponta-direita 71) Cruz Azul-MEX

Maikon Leite (meia-direita 71) Toluca-MEX

Crislan (atacante 72) Tondela-POR, Braga-POR ou Sendai

Dinei (atacante 70) Shonan-JAP

Ewandro (atacante 69) Udinese-ITA

Javier Toledo (atacante 68) Estudiantes-ARG

O quesito entrosamento interfere no desempenho individual de cada jogador no Fifa (precisão dos passes e chutes, por exemplo) e também no coletivo (falhas na linha de impedimento e jogadores mal posicionados no ataque, por exemplo). Para conseguir entrosamento, os jogadores precisam ser da mesma liga ou do mesmo país. No caso da primeira formação do Atlético-PR mostrada aqui, há uma redução no entrosamento pelas presenças do espanhol Mérida e do colombiano Moreno. Os dois são de países e ligas diferentes dos demais atletas.