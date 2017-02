Paraná Clube confirma a saída de dois jogadores

Murilo Rangel: dois gols pelo Paraná em 2016 (foto: Arquivo Bem Paraná)

O Paraná Clube confirmou a saída de dois jogadores, ambos por empréstimo. O meia Murilo Rangel, 25 anos, irá disputar o Paulistão 2017 pelo Linense. O jogador já está no interior paulista.

O volante Claudevan, 19 anos, revelado nas categorias de base, seguiu para Foz do Iguaçu. Ele assinou vínculo de três meses com o Foz, para a disputa do Campeonato Paranaense.

Claudevan foi promovido ao profissional do Paraná em 2016. Disputou nove partidas na temporada passada.

Murilo Rangel foi destaque do Toledo no Paranaense 2016. Em seguida, veio para o Paraná e disputou 26 partidas na Série B do ano passado. Marcou dois gols.