Ataque com carro-bomba deixa 20 mortos e 50 feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A explosão de um carro-bomba em frente a um mercado em Mogadício, capital da Somália, deixou ao menos 20 mortos e 50 feridos neste domingo (19), segundo as autoridades locais. "Alguém estacionou o carro aqui perto e saiu antes da explosão", disse Mohamed Haji, um açougueiro que sofreu ferimentos com estilhaços.

Pedaços de madeira e metal ficaram espalhados no chão após o ataque. Este foi o primeiro grande ataque na Somália desde que o país elegeu Mohamed Abdullahi Farmajo como seu novo presidente, no dia 8 de fevereiro, na expectativa de instaurar seu primeiro governo funcional em 25 anos. A explosão ocorreu poucas horas depois de extremistas do grupo Al Shabaab, filiado à rede terrorista Al Qaeda, declararem o governo de Farmajo como "infiel" e prometerem continuar sua insurgência no país.