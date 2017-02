(foto: Divulgação/Ibope Repucom)

O clássico Atletiba deste domingo (dia 19) será histórico por ser o primeiro com transmissão ao vivo pela internet, pelo youtube.

Até agora, os dois clubes de Curitiba "engatinham" no youtube. O Coritiba tinha até às 13 horas desse domingo 29.685 inscritos. O Atlético aparece atrás, com 23.356.

Os dois ainda estão distantes dos maiores do Brasil nesse site. Na última atualização do ranking digital de clubes brasileiros do Ibope Repucom, oo Palmeiras era o time nacional com mais inscritos, com 500.442.

Na atualização de janeiro do Ibope Repucom, que soma o número de seguidores no Facebook, Twitter, Instagram e Youtube, o Atlético-PR aparecia em 16º lugar, com 1.797.842. O Coritiba era o 18º, com 1.279.806. O líder era o Corinthians, com 17.847.622.

Em janeiro, o Atlético superava o Coritiba no Facebook (804.401 contra 357.610) e no Twitter (881.622 a 835.562).

Com a transmissão via youtube neste domingo, a tendência é que Atlético e Coritiba consigam um aumento no número de seguidores nas redes sociais.