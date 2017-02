Milhares de pessoas acompanham o grito de Carnaval em Guaratuba

(foto: Soldado Carlos Augusto Ferreira)

Cerca de 10 mil pessoas participaram do tradicional “Grito de Carnaval” na cidade de Guaratuba, no Litoral paranaense, que aconteceu entre a noite deste sábado (18/02) e madrugada de domingo (19/02). A Polícia Militar do Paraná, que atua em toda a área litorânea desde o início do “Verão Paraná 2016/2017”, fez abordagens e o policiamento preventivo do evento para garantir a segurança dos foliões. A ação resultou em 49 pessoas abordadas, um encaminhamento, um veículo recolhido, 38 infrações de trânsito e um Termo Circunstanciado lavrado por desacato.

De acordo com o Subcomandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) e Coordenador Operacional do Verão Paraná 2016/2017, major César Kamakawa, apesar de algumas situações isoladas a festividade ocorreu de forma tranquila. “Tivemos situações de tumultos que foram dispersadas pelos policiais militares. Houve uma briga em que foi preciso a intervenção do BOPE, mas sem grandes proporções”, explica.

Durante o sábado (18/02) e até às 6 horas de domingo (19/02), foram registrados pela Polícia Militar, somente em Guaratuba, 35 ocorrências; seis furtos; um Termo Circunstanciado lavrado por desacato; 49 pessoas abordadas e uma encaminhada; 15 veículos vistoriados e um recolhido; 38 infrações de trânsito; 54 pulseiras de identificação distribuídas.

Segundo o major Kamakawa, a PM acompanhou a situação de uma pessoa baleada, mas o crime aconteceu no Bairro Piçarras, em Guaratuba, depois do término da festa, e não durante o Grito de Carnaval. “Foi um caso isolado. Devido a uma desavença um adolescente foi baleado no pescoço e encaminhado ao Hospital Regional de Paranaguá, porém não corre risco de morte. A situação não foi bem próximo onde ocorreu o evento carnavalesco”, conta.

“Apesar de pequenas situações de tumulto não houve nenhum caso grave que tenha ocorrido durante o Grito de Carnaval. A PM atuou com suas equipes que fizeram o policiamento preventivo. Também contamos com o apoio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e do caminhão com a Plataforma de Observação Elevada (POE) que auxiliou no monitoramento da multidão”, destaca o capitão Alexander Paixão Lopes de Souza, Comandante da Subárea de Guaratuba durante o “Verão Paraná 2016/2017”.

MONITORAMENTO – A Plataforma de Observação Elevada (POE) é equipada com câmeras de tecnologia infravermelha, que permitem visão noturna; televisores; telefones, roteadores de uma rede sem fio (wi-fi), e está adaptado com sistemas de comunicação, além de videomonitoramento, capaz de captar uma imagem fiel e em tempo real, geoprocessamento, atendimento e despacho, inteligência policial e gestão de eventos.

Para o “Grito de Carnaval” as câmeras do POE estavam interligadas com o sistema de monitoramento da Secretaria de Segurança do Município. Ao todo, 45 câmeras estavam posicionadas para localizar focos de tumulto, vandalismo, cometimento de qualquer tipo de crime ou delito e fazer a contagem de pessoas e acompanhar o deslocamento da multidão com um alcance de 2 Km.

BANHO À FANTASIA – Neste domingo (19/02) as festividades continuam com outro tradicional evento do Litoral do estado, o Banho à fantasia, o qual iniciou-se a concentração às 9h no Centro Histórico, em Paranaguá e segue até às 18h. As equipes policiais bloquearam as ruas principais para a passagem do bloco e estarão presentes em toda a região abordando veículos e pessoas suspeitas.