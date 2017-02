Domingo tem temperatura acima dos 32ºC em Curitiba

(foto: Arquivo/Bem Paraná)

Faz muito calor em todas as regiões do Paraná na tarde deste domingo (19). As temperaturas estão acima dos 30ºC na maioria das regiões. Em Curitiba, fazia 32,5ºC por volta das 14h30. Por causa do calor intenso, há possibilidade de formação de pancadas fortes de chuva entre o fim da tarde e começo de noite deste domingo na Capital.

A semana inicia e as taxas de umidade na atmosfera ficam menos favoráveis no desenvolvimento das nuvens de chuva, com tempestades isoladas devido ao calor. As temperaturas no entanto ainda se elevam, com previsão de mais calor no Paraná entre o norte e o oeste. Em relação a chuvas, são esperados eventos isolados principalmente no oeste e sul, com algumas situações no interior do Estado a partir de encostas de serra.