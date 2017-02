Temperatura em Curitiba chegou a 35ºC mas com sensação de 38ºC

(foto: Arquivo/Bem Paraná)

Fez muito calor em todas as regiões do Paraná na tarde deste domingo (19). As temperaturas ficaram acima dos 30ºC na maioria das regiões. Em Curitiba, a máxima atingiu 35ºC, mas a sensção térmica foi calculada em 38ºC. Com tanto calor, a previsão é de uma noite abafada na maior parte do Estado.

A semana inicia e as taxas de umidade na atmosfera ficam menos favoráveis no desenvolvimento das nuvens de chuva, com tempestades isoladas devido ao calor. As temperaturas no entanto ainda se elevam, com previsão de mais calor no Paraná entre o norte e o oeste. Em relação a chuvas, são esperados eventos isolados principalmente no oeste e sul, com algumas situações no interior do Estado a partir de encostas de serra.