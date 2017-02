Sob sol escaldante, multidão colorida acompanha Monobloco no Ibirapuera

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos maiores blocos do Rio de Janeiro, fundado em 2000, o Monobloco arrastou uma multidão de foliões na tarde deste domingo (19) na região do parque Ibirapuera, em São Paulo. O sol forte, com temperatura em torno dos 34°C, não afugentou os foliões. "Poderiam plantar mais árvores nos arredores do Ibirapuera. Ou lançarem água na multidão para amenizar esse inferno. Está quente demais ", disse Darlene Ferreira, 31, comerciante do Jabaquara, pedindo licença para um grupo que estava debaixo de uma árvore. Caçar uma sombra virou uma obsessão de quem acompanhou o Monobloco. Até a estrutura do ponto de ônibus virou arquibancada de foliões. O Monobloco anima o público com a mistura de sucessos, como de Seu Jorge, Marisa Monte, Luiz Gonzaga, Gilberto Gil e com marchinhas em frente ao Ibirapuera. "Tem um público bem família ", disse a advogada Paloma Ferro de Souza, 31, de São Caetano. "Está muito organizado. Necessário, né?".