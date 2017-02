Fiat Ducato com quase R$ 25 milhões em multas é apreendido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um veículo Fiat Ducato com quase R$ 25 milhões em multas foi apreendido nesta sexta (17) por policiais militares na avenida General Edgar Facó, na zona norte de São Paulo. O carro é campeão de débitos entre os apreendidos pelo Detran no último ano. De acordo com o Detran, o carro, modelo 1998, está registrado em Osasco e pertence a uma empresa. No total, ele acumula R$ 24.741.177,28 em débitos, a maioria referente a desrespeito ao rodízio e por deixar de transitar à direita, como determina a legislação para veículos de carga. Com a apreensão, o Fiat Ducato deve ser enviado para leilão. O valor arrecadado será descontado do total de débitos, ficando o restante da dívida em nome do proprietário. Em quatro meses, outros seis veículos com pendências milionárias foram apreendidos pela equipe de fiscalização do Detran. Entre eles, um Fiat Uno Mille com mais de R$ 9 milhões em multas foi apreendido em novembro de 2016 por policiais militares na avenida Senador Teotônio Vilela, na zona sul de São Paulo.