(foto: divulgação/PMSJP)



Publicado em 17 de fevereiro de 2017 às 15:08

Festa da colheita

Tradicional festa comemora a safra de vegetais da região e distribui prêmios para a população de São José dos Pinhais



Acontece no dia 12 de março a 31ª Festa da Colheita da Colônia Murici. O evento será realizado na Paróquia Sagrado Coração de Jesus e contará com programação cultural durante todo o dia, com início às 09h30.

A celebração é uma das mais famosas do município e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Os preparativos ficam por conta dos produtores locais que comemoram a safra de frutas, legumes e verduras da colônia. Para isso, serão distribuídos mais de 10 mil reais em prêmios em jogos como roleta e bingo beneficente.

A abertura das festividades se dará com uma missa, seguida por um desfile e apresentações folclóricas. No almoço, serão servidas comidas típicas da região, além de churrasco com costela de fogo de chão. A organização pede que os participante levem seus próprios pratos e talheres.

Os padres e a Equipe Executiva da Administração e Economia (EEAE) distribuíram as comunidades em três datas para participar também do tríduo preparatório, realizado com missa e roleta.