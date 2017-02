São Paulo acorda com as ruas sujas, e Doria admite problemas no Carnaval

GIBA BERGAMIM JR. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após registros de sujeira nas ruas da cidade horas após o fim dos desfiles dos blocos de rua e desinformação no sistema de transporte e trânsito, o prefeito João Doria (PSDB) admitiu que houve falhas na organização dos eventos deste sábado (18). Doria disse que chegou do Oriente Médio às 21h deste sábado já sabendo dos problemas. O tucano disse que o público registrado representa o triplo do esperado -a expectativa era de 250 mil pessoas e a estimativa de público chegou a 750 mil. "Mas é nossa responsabilidade assumir integralmente aquilo que não foi bem", disse. Por causa disso, Doria promete participar do programa de varrição a partir das 23h deste domingo (19). "Estarei vestido de gari no bloco da limpeza. A prefeitura vai melhorar, já falei com os secretários responsáveis pelas respectivas áreas. A limpeza tem que ser eficiente, mais rápida e com mais gente", disse. Como houve problemas tanto no transporte municipal (ônibus não conseguiam chegar aos pontos para pegar passageiros) e estadual (acúmulo de pessoas nas estações de Metrô próximas aos blocos), o tucano disse que já pediu ajuda aos secretários de transporte das duas esferas de governo e a Polícia Militar para colaborar com o melhor funcionamento. Segundo ele, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) vai triplicar o número de servidores nas ruas para orientar o trânsito. Apesar disso, na tarde deste domingo os motoristas e os foliões dividiam o mesmo espaço na avenida Faria Lima. Doria disse que não houve despreparo. "Houve preparação inferior ao que deveria ter sido. Falhamos, deveríamos ter previsto mais público", finalizou. Busca Blocos