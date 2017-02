Quenianos vencem Meia Maratona de São Paulo; brasileiros conquistam vice

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O queniano Daniel Kiprotich e a sua compatriota Caroline Kimosop foram, respectivamente, os vencedores nas categorias masculina e feminina da 11ª Meia Maratona Internacional de São Paulo, disputada na manhã deste domingo (19). A prova, cujo percurso tem 21.097 metros, começou e terminou na praça Charles Miller, no Pacaembu. Kiprotich encerrou o trajeto em 1h04m56s, o que representa pouco mais de 30 segundos à frente do brasileiro Giovani dos Santos (bicampeão da prova), que deu fim à corrida após 1h05min27s. A briga pela dianteira foi acirrada até o quilômetro 17, ponto a partir do qual o atleta do Brasil não conseguiu manter o ritmo. Kimosop, por sua vez, marcou total de 1h18min29s. Ela manteve a ponta durante a corrida e deu uma arrancada no final. Segunda colocada entre as mulheres, a brasileira Adriana Aparecida da Silva cruzou a linha de chegada com tempo de 1h19min07s. Na prova de cadeirantes, o Brasil dominou o pódio: Leonardo de Melo e Maria de Fátima Chaves chegaram em primeiro lugar. Os segundos e terceiros lugares também foram ocupados por competidores do Brasil. Veja a classificação completa em todas as categorias: MASCULINA 1) Daniel Kiprotich (QUE), 1h04min56seg 2) Giovani dos Santos (BRA), 1h05min27seg 3) Éderson Pereira (BRA), 1h05min31seg 4) Getu Mideksa (ETH), 1h05min58seg 5) Daniel Chaves da Silva (BRA), 1h06min12seg FEMININA 1) Caroline Kimosop (QUE), 1h18min29seg 2) Adriana Aparecida da Silva (BRA), 1h19min07seg 3) Andréia Hessel (BRA), 1h19min16seg 4) Gabriela Rocha (BRA), 1h19min25seg 5) Carmen Aguilera (PAR), 1h20min07seg MASCULINA (CADEIRANTES) 1) Leonardo de Melo (BRA), 57min38seg 2) Heitor dos Santos (BRA), 1h02min25seg 3) Carlos Pierre de Jesus (BRA), 1h04min24seg FEMININA (CADEIRANTES) 1) Maria de Fátima Chaves (BRA),1h07min42seg 2) Vanessa Cristina de Souza (BRA), 1h10min06seg