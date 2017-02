São Bernardo acaba com invencibilidade do Santo André no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sob sol forte e calor, o Santo André perdeu para o São Bernardo por 1 a 0 na manhã deste domingo (19), no estádio Bruno José Daniel, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O único gol da partida saiu aos 18 minutos do primeiro tempo. Após recuo mal feito pela defesa dos donos da casa, a bola sobrou para Walterson, que, cara a cara com o goleiro, não desperdiçou. Com a vitória fora de casa, o São Bernardo saiu da lanterna do grupo A. Com seis pontos, o time deixou para trás o Botafogo, que tem apenas quatro. Já o Santo André, que sofreu a primeira derrota no Estadual, saiu da zona de classificação. O time tem cinco pontos e perdeu a vice-liderança do grupo C, já que o Novorizontino venceu o Ituano no sábado (18) e chegou a seis pontos. Na próxima quarta-feira (22), às 17h, o São Bernardo recebe o invicto Mirassol, no estádio Primeiro de Maio. No mesmo dia, o Santo André enfrenta a Ferroviária na Fonte Luminosa, a partir das 19h30.