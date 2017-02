(foto: Reprodução Twitter)

O torcedor atingido por um disparo da Polícia Militar (PM) durante uma confusão no meio da tarde, em frente ao Estádio do Couto Pereira, morreu no centro cirúrgico. A informação é da Rede News 24 Horas, o jovem teria sido ferido pela Polícia Militar (PM), que teria se dirigido ao local para escoltar os torcedores do Coxa até a Arena, onde seria disputado o primeiro clássico do ano, valendo pela quinta rodada do Campeonato Estadual.

De acordo com a assessoria de imprensa da Policia Militar do Paraná, a arma de um policial disparou acidentalmente. O tiro acabou acertando um jovem de 15 anos.

Fazendinha

Mais dois confrontos foram registrados entre torcedores do Coritiba e do Clube Atlético Paranaense no começo da tarde deste domingo, 19. Uma das confusões foi em três pontos do bairro Fazendinha. Uma outra foi registrada em frente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cajuru.

A briga se estendeu pelas ruas Vereador Elias Karam, Raul Pompéia e Lenira Maria dos Santos Reis. Um grupo de aproximadamente 50 jovens entrou em confronto. Alguns estavam com ripas e pedras, e danificaram veículos – inclusive ônibus.

Cajuru

Também no começo da tarde, torcedores ameaçaram invadir a UPA do Cajuru. Um jovem que se feriu durante confronto entre rivais esteve no local para receber atendimento. Os agressores, porém, o seguiram até a UPA e ficaram do lado de fora da unidade esperando a vítima.