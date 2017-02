Depois de comprar, no início do mês, um novo painel eletrônico por R$ 634 mil, a Assembleia Legislativa promove nova licitação, no próximo dia 23, com valor máximo de R$ 458 mil, para “contratação de serviços e infraestrutura para implantação de projeto de rede estruturada em

categoria 6A” para o plenário da Casa. O edital inclui ainda aquisição de equipamento de rede sem fio, nobreak e acessórios, provavelmente para integrar o novo painel aos monitores que ainda devem ser comprados para atender aos deputados.

Cancelado

Em julho do ano passado, a Assembleia chegou a publicar um edital que previa o investimento de até R$ 2,3 milhões na compra de um novo painel eletrônico e sistema de votação do plenário, com terminais individuais para os deputados. Após a divulgação da licitação, porém, ela foi cancelada sob a alegação da necessidade de “ajustes técnicos”. O painel utilizado atualmente foi adquirido em 2008, a um custo de R$ 231,3 mil em valores da época.

Habitação

O Tribunal de Contas expediu 24 recomendações de melhoria do Programa Morar Bem Paraná, desenvolvido pelo governo do Estado, em parceria com o governo federal e os municípios, com o objetivo de reduzir o deficit habitacional. Até 12 de março, o Poder Executivo estadual, a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), e as secretarias de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL) e da Fazenda (Sefa) devem remeter ao TCE-PR um plano de ação informando as medidas que serão adotadas para atender as recomendações.

Fragilidades

Auditoria realizada no Programa Morar Bem Paraná em 2014 foi feita pelo TCE motivada devido a problemas constatadas na obra de conjunto habitacional custeado pelo programa em Cerro Azul, Região Metropolitana de Curitiba. A auditoria comprovou fragilidades no planejamento e na articulação entre os diversos órgãos estaduais envolvidos no programa. Apontou a necessidade de melhorar, por exemplo, a qualidade dos indicadores e metas, para se apurar com clareza, entre outras informações, o número de famílias beneficiadas e as modalidades de financiamento disponíveis.

Poltronas

A Câmara dos Deputados fez licitação para comprar 3.113 “poltronas giratórias com braço”, no valor de R$ 779 cada, e 113 “poltronas giratórias sem braço” ao preço de R$ 699 a unidade. O custo total da operação pode chegar a R$ 2,5 milhões. A empresa TECNO2000 Indústria e Comércio LTDA foi a vencedora da concorrência. O contrato é de um ano. Entre as especificações, que tornam a poltrona diferenciada, estão a de que o material possua revestimento de couro ecológico e que existam dispositivos de regulagem “milimétrica” de altura.

Youtuber

O governo Michel Temer pagou R$ 65 mil para o canal Você Sabia falar bem da reforma. Comandado por dois jovens, o canal no YouTube conta com 7,1 milhões de assinantes. No vídeo, publicado em 31 outubro de 2016, os youtubers Lukas Marques e Daniel Molo explicam benefícios da reforma. “Com esse vídeo você aí deve estar dando pulo de alegria. Se eu tivesse que fazer o ensino médio e soubesse dessa mudança eu ficaria muito feliz”, diz um deles.

Disfarce

Nada no vídeo diz que se trata de conteúdo pago. “A gente achou o tema bastante interessante, uma galera discutindo nas redes sociais, e então falamos: deixa com nós que a gente explica direitinho”, afirma um dos apresentadores no vídeo.