Aos poucos a Arena da Baixada va se esvaziando após a decisão do juiz do Atletiba de não inicia a partida enquanto a transmissão pela partida pela internet não fosse suspensa. Como os clubes não aceitaram, o clássico não aconteceu.

A saída da Arena acontece sem confronto até o momento. Na hora do anúncio do cancelamento do jogo, as duas torcidas aplaudiram apoiando so clubes e chamando a proibição da transmissão de vergonha.