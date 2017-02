Blocos têm marchinhas e pagode dos anos 1990

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao contrário do que se viu nas ruas do bairro de Pinheiros na tarde deste sábado (18), o público foi mais eclético, com muitas crianças e famílias, neste domingo (19), quando ocorreu o tradicional bloco Confraria do Pasmado, que aposta nas marcinhas. A concentração ocorre em frente à estação Fradique Coutinho, da linha 4-amarela do Metrô paulista. O Confraria do Pasmado foi fundado por estudantes da USP (Universidade de São Paulo) em 2003. Quatro anos depois, o bloco, que era uma roda de samba, foi pela primeira vez para as ruas da Vila Madalena. O nome do bloco é inspirado em uma rua escrito "Pasmado". LUA VAI Lua vai... iluminar os pensamentos dela..., quem não se lembra da clássica música do grupo Katinguelê, que surgiu em 1984 e fez muito sucesso nos anos 1990. É a primeira vez que o bloco Lua Vai desfila pelas ruas do centro de São Paulo. A banda Urbanú também participa do desfile cantando sucessos como, "Eu me Apaixonei Pela Pessoa Errada", "Cheia de Manias" e "Depois do Prazer". Mais de 300 pessoas acompanham o bloco, principalmente acima da faixa dos 30 anos. Além de pagode, o bloco também relembra sucessos do axé.