Torcedor reage nas redes sociais contra a Federação

19/02/17 às 18:05 - Atualizado às 18:08 Da redação Bem Paraná com sites

(foto: Reprodução)

Tão logo chegou a informação de que o Atletiba não aconteceria enquanto a transmissão via internet não fosse cancelada, os torcedores de Atlético e Coritiba começaram a postar sua insatisfação nas redes sociais. As postagens eram direcionadas à Federação Paranaense de Futebol e contra a emissora que detém os direitos de transmissão do Paranaense 2017.

Absurdo, vergonha e palavrões, era as principais postagens.

Atlético e Coritiba não aceitaram as condições propostas na negociação da transmissão neste ano e ficaram de fora. Fariam, então a transmissão pelo Youtube. A transmissão seria histórica.