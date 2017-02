Ford Center lança o KA 2018

Oferta especial e taxa zero em até 30 meses

A Ford iniciou a venda da linha 2018 do Ka, com condições especiais que aumentam a competitividade do hatch compacto recordista de participação em janeiro. O modelo chega com preço promocional a partir de R$41.490 e tem financiamento com taxa zero em até 30 meses. As ofertas são válidas até 7 de março.

O modelo de entrada SE melhorou ainda mais as condições e agora é oferecido com taxa zero em 24 meses. Ele já vêm com direção elétrica, ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas com controle remoto e som com comandos de voz. As demais versões, SE Plus e SEL, são financiadas com taxa zero em 30 meses. Entre outros equipamentos, esta última é a única da categoria a oferecer controle eletrônico de estabilidade e assistente de partida em rampa.

“O Ka é um carro altamente desejado, que tem a melhor receita de valor percebido do segmento. Agora, além de ser primeiro a lançar a linha 2018, traz as melhores condições de compra”, diz Marcos Koch, gerente da ord Center. “O mercado brasileiro privilegia o ano-modelo, com valor de mercado maior e garantia de carro atualizado até o próximo ano.”

O Ka 2018 continua a oferecer as opções de motor 1.0 TiVCT de três cilindros, o aspirado mais potente da categoria, com 85 cv, e Sigma 1.5 16V, de 110 cv – ambos flex e com nota máxima em economia de combustível. O design arrojado, o bom espaço interno e o baixo custo de manutenção e seguro são outros fatores responsáveis pela grande aceitação do modelo.

O Ford Ka 2018 conta ainda com outras opções de financiamento. A versão 1.0 SE, por exemplo, pode ser adquirida com uma entrada de R$25.000 e 48 parcelas de R$446.

Há também um “upgrade” para essa versão: pelo mesmo valor de entrada e R$110 adicionais na parcela, o cliente pode levar o motor 1.5.

“Desde o lançamento da nova geração, em 2014, o Ka já vendeu mais de 270 mil unidades e as pesquisas com os consumidores mostram um alto nível de satisfação com o produto. As novas condições de venda da linha 2018 foram criadas para impulsionar ainda mais o seu sucesso”, completa Marcos Koch.