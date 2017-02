Porsche Panamera chega por R$ 981 mil

Panamera Turbo acelera de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos, e é sensação para quem gosta de velocidade (foto: Divulgação)

A Porsche Brasil faz o lançamento oficial do Novo Porsche. O novo modelo foi desenvolvido completamente do zero, com novos motores, novo design e novas tecnologias. Além disso, a fabricação do veículo será feita inteiramente nas instalações de produção em Leipzig. O design externo do Panamera ganhou ainda mais elegância e esportividade em sua segunda geração. Sua forma foi redesenhada com linhas que se assemelham ao esportivo icônico da marca, o 911. A silhueta do teto é mais harmônica, os ombros estão robustos e as laterais mais atléticas, dando um aspecto de força e imponência ao carro.

O interior do Porsche Panamera grande parte dos botões e comandos foram substituídos por painéis sensíveis ao toque, como em smartphones. Ao centro do conjunto de instrumentos, por exemplo, o único mostrador analógico é o do conta-giros, unindo os laços de tradição e uma homenagem ao Porsche 356 A de 1955 com a evolução do modelo.

O sistema integrado de Controle do Chassi 4D analisa e sincroniza todos os sistemas do chassi em tempo real e otimiza o desempenho do novo Panamera na estrada. A Porsche também está elevando a precisão da direção e dirigibilidade ao nível dos carros de Gran Turismo com as rodas traseiras direcionais (opcional para 4S e Turbo.

O Panamera conta com motores turbinados, sendo V6 nas versão Panamera 4S e um V8 na versão Panamera Turbo. Com o aumento de 30 cavalos de potência em comparação ao modelo anterior, o novo Panamera Turbo acelera, com o pacote Sport Chrono, de 0 a 100 km/h em apenas 3,6 segundos - tudo isso graças à usina de força de 550 cv de potência a 5.750 rpm e 770Nm de torque entre 1.960 e 4.500 rpm. O modelo recebeu o novo câmbio PDK de dupla embreagem e oito velocidades e tração nas quatro rodas. A velocidade máxima do Panamera Turbo é de 306 km/h. Já o Panamera 4S tem um motor V6 2.9 também turbinado e que entrega uma potência de 440 cv a 5.650 rpm. Entre 1.750 e 5.500 rpm, despeja um torque de 550 Nm ao Gran Turismo. Com esses números, o veículo pode alcançar 100 km/h em apenas 4,2 segundos com o pacote Sport Chrono e atingir a máxima de 289 km/h. Assim, como em seu irmão mais forte, o câmbio também é o PDK de 8 marchas e a tração é integral.