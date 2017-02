Ano letivo da UFPR começa com campanha antitrote

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) recebe hoje os seus alunos para o início do ano letivo. A preocupação nestes primeiros dias de aulas são com os calouros, por isso, na sexta-feira a UFPR lançou uma campanha para inibir atitudes violentas, ofensivas e discriminatórias durante a recepção aos novos alunos da instituição. A intenção é mostrar que o trote deve ser um momento de integração e alegria, e estimular a comunidade acadêmica a denunciar atitudes indevidas. As denúncias poderão ser feitas por email (alertatrote@ufpr.br) ou pelo telefone (41) 3360-5221.

Criada em parceria pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e a Superintendência de Comunicação da UFPR, a campanha “Trote sem violência” será divulgada por meio de cartazes e pela internet — no portal e na página da UFPR no Facebook.