Campanha aborda o meio ambiente

No dia 1º de março, quarta-feira de cinzas, acontece o lançamento da Campanha da Fraternidade 2017, que neste ano tem o tema “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”, incentivando uma reflexão sobre o meio ambiente e os biomas onde se inserem — no Paraná, destaque para a Mata Atlântica. Durante a Quaresma as paróquias, grupos e comunidades ligadas à Igreja intensificam as atividades relacionadas ao tema da Campanha, que segue durante o ano todo.

Para o lançamento em Curitiba, a Arquidiocese da Capital promove uma coletiva no dia 1º para falar as ações da campanha ao longo do ano. O início será às 8 horas, no Salão Nobre da Cúria Metropolitana. Logo após a coletiva será realizada a missa de abertura oficial da CF-2017 e o lançamento do Edital do Fundo Diocesano de Solidariedade.