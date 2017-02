Integração de ônibus entre Curitiba e Araucária é retomada

A partir de hoje, Curitiba e a Região Metropolitana voltam a contar com mais uma opção de integração do transporte coletivo. Desta vez, entre a Capital e Araucária. Esta é a segunda reintegração de ônibus feita pela Prefeitura de Curitiba e pelo Governo do Estado. A primeira foi entre Curitiba e Colombo.

Agora, as linhas de ônibus ligeirinhos Araucária-Capão Raso e Angélica-Capão Raso voltam a passar por dentro do Terminal CIC, permitindo que os passageiros façam novo embarque sem pagar outra tarifa. A nova reintegração beneficia cerca de 20 mil pessoas por dia nestas duas linhas. “Estamos fazendo aquilo que foi desfeito e conectando, pelo transporte coletivo, a capital com a Região Metropolitana”, disse o prefeito Rafael Greca.

Do terminal, partem ônibus alimentadores para a região da CIC e também para os bairros Fazendinha, Campo Comprido e Santa Felicidade.

Com a desintegração, em 2015, as duas linhas desviavam do Terminal CIC e seguiam direto ao Terminal Capão Raso, interrupção que obrigava alguns passageiros a um novo embarque para voltar, cerca de cinco quilômetros, ao terminal CIC para seguir o destino ou pagar uma segunda tarifa.