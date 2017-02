Movimentos preparam marcha em Curitiba

Marcha das Vadias é um dos coletivos na manifestação (foto: Franklin de Freitas)

Vários movimentos ligados à defesa dos direitos das mulheres estão preparando uma grande marcha e dia de paralisação em Curitiba para o Dia da Mulher, 8 de março. Na semana passada os grupos se reuniram e definiram diversos atos que devem acontecer no próximo mês até o dia 8, culminando com a marcha pelas ruas centrais da Capital. A programação dos eventos devem ser divulgados nos próximos dias.

Mas no Dia da Mulher já está marcada uma paralisação, uma adesão a um movimento internacional que deve realizar eventos semelhantes em todo o mundo. Neste dia, também acontece uma concentração, a partir das 17 horas, na Praça Santos Andrade, com discussões públicas sobre a violência política contra a mulher. Às 18 horas a marcha deve partir com paradas para discutir reforma da previdência e reforma trabalhista, educação, violência contra a mulher, a situação das mulheres negras, direitos reprodutivos e Estado laico, políticas públicas e questão LBTI. A marcha irá terminar na Boca Maldita, com intervenções culturais.

A ideia também é que essa articulação entre os coletivos permaneça para além do dia 8 de março, para fazer frente à extinção da Secretaria da Mulher, à não realização da conferência da mulher e também para colocar na agenda política questões relacionadas às mulheres.