Rio de Janeiro lidera preferência

Segundo levantamento do setor, nenhum lugar no Brasil é páreo para a Cidade Maravilhosa que continua a ser o destino brasileiro mais procurado por mochileiros. O Rio alias é a única cidade do Brasil a figurar no top 100 das cidades mais visitadas em 2016. Os próprios brasileiros são quem mais fazem reservas de hostels no Rio de Janeiro, mas os ingleses, alemães, americanos e franceses estão entre os principais viajantes que reservaram albergues no Rio.

No mapa de destinos favoritos para os mochileiros brasileiros destacam-se, por esta ordem, Amsterdã, Londres, Paris, Barcelona, Berlin e Roma. A pesquisa do Hostelworld fornece ainda pistas para aqueles que parecem ser os “destinos emergentes” de 2017. Os Emirados Árabes Unidos ocupam o topo deste ranking com crescimento de 80% em relação a 2015; Myanmar ocupa a segunda posição com um crescimento de 62%.