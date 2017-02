Avenida em Curitiba ganha pórticos para a folia

Marechal Deodoro preparada para o Carnaval (foto: Geraldo Bubniak)

Neste fim de semana começou a preparação da Avenida Marechal Deodoro para os desfiles de blocos e escolas de samba no dia 25. No sábado, começaram a montagem de dois pórticos de estruturas metálicas, parte da decoração para o desfile dos blocos e escolas de samba do Carnaval 2017, e também de parte das arquibancadas.

No dia do desfile, as linhas de ônibus serão desviadas. Os passageiros são informados do desvio no site www.urbs.curitiba.pr.gov.br e também nos cartazes que serão afixados nos pontos e dentro dos ônibus.

No dia 25, sábado de Carnaval, a festa começa às 15 horas com o Baile Infantil Curitibinha, festa gratuita animada pela Banda Lefigarroo. Os pequenos deixarão a avenida às 17 horas para o começo dos preparativos do desfile dos blocos e das escolas de samba.

Seguindo a tradição, o Bloco Afoxé que reúne integrantes dos Terreiros de Umbanda e Candomblé, será o primeiro a desfilar para fazer a purificação da Avenida e para pedir aos Orixás muita saúde em 2017. O último Bloco é o Rancho das Flores, que neste ano traz o tema O Amor não tem Idade. As Escolas de Samba entram na avenida depois das 20 horas. Primeiro as quatro do grupo especial seguidas das três do grupo de acesso.